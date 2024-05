1 Beim Marbacher Blütenfest geht es ganz entspannt und beschaulich zu. Foto: Peter Mann

Hierher kommt, wer es beschaulich liebt. Zum „Blütenfest“ hatte der Obst- und GartenbauvereinMarbach auf sein Areal geladen, eine Idylle am Ortsende des Stadtteils Hörnle. „Bei uns geht es leise zu“, sagt Jens Engewald, der Vorsitzende. Der Verein verzichtet auf musikalische Unterhaltung, lässt lieber die Blumen sprechen. Zum Beispiel auf dem Rundweg zwischen den Parzellen des 26 000 Quadratmeter großen Geländes, wo derzeit Akelei und Sibirische Schwertlilie in schönster Blüte stehen. „Wir sind ein regelrechtes Biotop,“ so Engewald, „wir haben Blindschleichen, Molche, sogar Feuersalamander, die vom Eichgraben kommen.“