Der Tag der Arbeit steht bevor und mit ihm einige Veranstaltungen auf den Fildern, die zum Verweilen einladen. Vielerorts wird der Maibaum aufgestellt, es gibt Livemusik, Angebote für Kinder, Fleisch vom Grill und Bier vom Fass. Wir haben einige Events aufgelistet – chronologisch geordnet.

Viel los in Filderstadt

Samstag, 27. April

Bonlanden Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Bonlanden, und des Vereinsrings stellen den Maibaum um 8 Uhr auf dem Friedensplatz auf. Ab 12 Uhr beginnt die Hocketse, die vom DGHI Filderstadt mit Unterstützung anderer Vereine veranstaltet wird. Der DGHI engagiert sich für den örtlichen Einzelhandel, für Handwerker, Dienstleister und Industriebetriebe. Es gibt Essen vom Grill, um 15.30 Uhr sticht Filderstadts Erster Bürgermeister Falk-Udo Beck das Fass an.

Bernhausen Der DGHI und das evangelischen Jugendwerk Bernhausen veranstalten eine Maibaum-Hocketse im Bereich der Fußgängerzone. Von 10 Uhr an gibt es unter anderem Musik und ein Kinderprogramm mit Hüpfburg. Ab 14 Uhr werfen die Veranstalter den Grill an.

Harthausen Auch hier wird am Samstag der Maibaum aufgestellt. Veranstalter ist die Harthäuser Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr Filderstadt. Ab 16.30 Uhr ist das Spektakel auf dem Marktplatz zu sehen.

Leinfelden-Echterdingen macht mit

Dienstag, 30. April

Plattenhardt In Plattenhardt wartet man mit der Aufstellung des Maibaums ein paar Tage länger. Um 15 Uhr geht es am letzten Tag im April los – samt geselliger Hocketse. Der Musikverein „Frei-Weg“ Plattenhardt spielt, es gibt Rote und Bratwürste vom Grill.

Echterdingen Von 16 Uhr an lädt das Paulaner am Kirchplatz in Echterdingen zur Maibaum-Hocketse und zum Tanz in den Mai. Die Echterdinger Musikanten und der Spielmannszug unterhalten am Nachmittag und frühen Abend. Von 20 Uhr an geht es in der Gaststätte weiter mit einem DJ.

Waldenbuch Der Maibaum wird um 16.30 Uhr gegenüber dem Auch-Areal aufgestellt. Das Bistro am Kreisel (Kreisverkehr Stuttgarter Straße/Gartenstraße) übernimmt die Bewirtung ab 16 Uhr und am 1. Mai ab 10 Uhr.

Oberaichen Um 18 Uhr drückt die Bürgergemeinschaft den Maibaum in der Ortsmitte vor dem Backhäusle in die Höhe. Von 16.30 Uhr an können Zuschauer und Gäste schon zum Essen und Trinken kommen. Es gibt etwa Maibock, Grillwürste (auch vegane), Käse- und Fischbrötchen. Außerdem spielt der Spielmannszug Filder.

Steinenbronn Auf dem Dorfplatz geht es um 17 Uhr los. Der örtliche Musikverein sorgt für Musik und Bewirtung, der Maibaum wird gegen 18 Uhr vom Heimatverein aufgestellt. Schirmherr der Veranstaltung ist der Bürgermeister Ronny Habakuk.

Musberg Um 18 Uhr wird der Baum am Kirchplatz aufgestellt. Schon eine halbe Stunde vorher, um 17.30 Uhr, beginnt der Musikverein zu spielen. Von diesem Zeitpunkt an gibt es auch Essen und Getränke.

Wanderungen und Autos im Programm

Mittwoch, 1. Mai

Siebenmühlental Erst wandern, dann einkehren? Im Siebenmühlental und der Mäulesmühle ist das möglich. Der Musikverein Stadtkapelle Leinfelden veranstaltet am Maifeiertag wieder seinen sogenannten „Mühlentrubel“. Bei der Hocketse wird Musik unterschiedlicher Stilrichtungen gespielt, los geht es um 11.30 Uhr. Es gibt unter anderem Currywurst und Rote, Braten, Maultaschen (auch vegane), Kartoffelsalat, sowie Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Uhlbergturm Auch rund um den Uhlbergturm kann erst gewandert, dann gehockt und gefeiert werden. Beim traditionellen Hammelfest gibt es Gegrilltes, Flammkuchen und selbst gemachten Kuchen. Der Kiosk bleibt an diesem Tag geschlossen. Los geht es um 10 Uhr.

Bonlanden Beim Mühlenhock in der Alten Mühle gibt es von 11 bis etwa 19 Uhr unter anderem Livemusik, Gegrilltes, Weißwürste sowie Kaffee und Kuchen. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Biergarten statt, bei Regen weicht man in den großen Saal aus.

Leinfelden Ebenfalls am ersten Tag im Mai ist offizieller Start der Schwabengarten-Saison. Der Biergarten in Leinfelden öffnet am Feiertag um 11 Uhr mit Weißwurst-Frühschoppen und Blasmusik. Für die Kleinen gibt es einen Spielplatz.

Sielmingen Beim 17. Oldtimerfest des Motorsportclubs Sielmingen, das von 10.30 Uhr an auf der Verkehrsübungsanlage zwischen der Stadt Filderstadt und der Gemeinde Wolfschlugen stattfindet, kommen nicht nur Autofans auf ihre Kosten. Es gibt auch ein Festzelt und Livemusik. Im vergangenen Jahr zog die Veranstaltung tausende Menschen an, hunderte Oldtimer wurden bei der Veranstaltung ausgestellt.