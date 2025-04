Der Start in den Wonnemonat wird mit vielen Veranstaltungen und Festen gefeiert. Es gibt viele Anlässe, um unterwegs zu sein. Wir haben ein paar zusammengestellt, ohne den Anspruch auf Vollständigkeit.

Der Maibaum in Fellbach-Oeffingen wird richtig in die Höhe ragen. „Er wird wieder die alte Größe von etwa 32 Metern haben“, sagt Jörg Schiller. Im vergangenen Jahr wurde wegen der Bauarbeiten auf dem Platz in der Ortsmitte eine deutlich kleinere Variante gewählt. Eine Birke schmückte den Platz. „Wir wollten das Fest ja nicht ausfallen lassen“, sagt Schiller, „doch nun geht es wieder zurück zur alten Größe.“

Eine neue Spitze für den Baum

Der alte Stamm wurde zwischengelagert und bekommt eine neue Spitze verpasst. Das Team rund um den „Maibaum-Chef“ Schiller vom Gewerbeverein Schmiden-Oeffingen hat stets das Know-how bewiesen, dass der Riese punktgenau in die Höhe kommt. Das klappe auch dieses Mal, auch wenn es etwas enger zugehe wegen des Neubaus am Platz, sagt Schiller zuversichtlich. Am Mittwoch, 30. April, findet die Maibaumaufstellung statt. Die Bewirtschaftung startet von 15 Uhr an, der Baum wird gegen 16.30 Uhr hochgehievt.

In Urbach muss der Maibaum wegen Vandalismus kürzer ausfallen

Kleiner als gewohnt muss der Maibaum in Urbach ausfallen. Unbekannte haben den Stamm halbiert, die Polizei sucht Zeugen. Es war nicht mehr möglich, einen adäquaten Ersatzstamm vorzubereiten. Daher wird ein Teilstück des Stamms verwendet. Nichtsdestotrotz findet die Maibaumfeier am 30. April um 18 Uhr auf dem Urbacher Marktplatz statt, teilt Achim Grockenberger vom Urbacher Ordnungsamt mit. Der Rest des Stammes sei etwa zehn Meter lang, dazu komme die Spitze, sodass der Baum etwa 13 Meter messe. Normalerweise sei der Urbacher Baum 25 Meter groß. Grockenberger geht davon aus, dass daher leider nicht alle Zunftzeichen oder Wappen Platz finden könnten. Auch in anderen Städten wird mit einem Maibaum gefeiert, in Winnenden wird der Maibaum am 30. April, auf dem Marktplatz aufgestellt. Zahlreiche Maibaumfeste steigen auch in Rudersberg – unter anderem in Necklingsberg am 30. April, wo ab 17 Uhr die 35. Maibaumaufstellung beginnt, dann folgt die Hocketse ums Feuerwehrgerätehaus.

Mit dieser wunderbaren Aussicht am Fellbacher Naturfreundehaus kann beim musikalischen Frühschoppen der Mai gefeiert werden. Foto: Naturfreunde

Den Mai auf dem Fellbacher Kappelberg begrüßen

Wer einen kleinen Spaziergang mit dem Beginn des Wonnemonats verbinden möchte, hat beim Naturfreundehaus in Fellbach ein schönes Ziel. Dort lädt am 1. Mai von 11 Uhr an ein musikalischer Frühschoppen mit dem großen Blasorchester der Stadtkapelle Fellbach ein. Weißwurst, Brezeln und Maibock-Bier gehören dazu. „Das war im Jubiläumsjahr 2024 ein voller Erfolg“, heißt es bei den Naturfreunden. Zum 100-jährigen Bestehen hatte das große Blasorchester dort erstmals beim Frühschoppen aufgespielt – das soll nun eine Fortsetzung finden. Das Naturfreundehaus kann nicht mit dem Auto angesteuert werden. Ein kleiner Marsch ist also Voraussetzung, um bei der Maifeier dabei zu sein. Infos unter naturfreunde-fellbach.de.

Einen eigens einstudierten Maientanz gibt es in Murrhardt zu erleben. privat

In Murrhardt gibt es einstudierten Maientanz und Guggenmusik

Beim Maifest in Murrhardt ist ebenso gute Laune angesagt. „Was unsere Veranstaltung abhebt, ist wahrscheinlich der extra einstudierte Maitanz unserer Mitglieder, der mehrmals aufgeführt wird, oder die Guggenmusik, die zum Feiern einlädt“, sagt Zunftrat Alexander Irion von der Narrenzunft Murreder Henderwäldler. Der Verein richtet nicht nur die Fasnetsveranstaltungen in Murrhardt aus, sondern auch den „Gugg in den Mai“ und das Maibaumfest. Bein „Gugg in den Mai“ treten Guggenmusiker auf, wie man sie aus der Fasnet kennt, und heizen dem Publikum ein. Start des Gugg in den Mai ist am 30. April um 18.30 Uhr. Auch am 1. Mai ist einiges auf dem Marktplatz geboten. Der Frühschoppen beginnt um 11 Uhr. Infos gibt es unter www.maibaumfest-murrhardt.de.

Kinder-Naturerlebnisfest auf dem Gelände der Waldakademie Mönchhof

Am 1. Mai geht es im Schwäbischen Wald auf Entdeckungsreise in den Kosmos der Natur. Beim Kinder-Naturerlebnisfest auf dem Gelände der Waldakademie Mönchhof in Kaisersbach können Familien mit Kindern in die Welt von Flora und Fauna eintauchen.

Ab 11 Uhr geht es los. Bei mehr als 20 Angeboten und Stationen heißt es selbst aktiv werden. Ob beim Basteln mit Naturmaterialien, beim Entdecken von Tier- und Pflanzenarten oder beim Spielen im Freien – die Bandbreite ist groß. Auch bei Imkern kann das Leben der Bienen entdeckt werden, und das Team der Kräuterterrassen zeigt, wie Kräuterzucht im Becher funktioniert. Inklusionsangebote sollen ein Fest für alle ermöglichen. Das Fest ist auch der Rahmen für die offizielle Einsetzung der Schwäbischen Waldfee. Da direkt am Veranstaltungsort keine Parkplätze zur Verfügung stehen, fahren kostenfreie Shuttlebusse von ausgewiesenen Parkplätzen in und um Kaisersbach. Infos unter www.schwaebischerwald.com.

Weingüter und Gastronomen laden zu Maifesten mit schönem Ausblick ein

Rund um den 1. Mai laden Weingüter und Gastronomen des Vereins Remstaltourismus zu ihren Festen ein. Das Mai-Wein-Fest des Weinguts Doreas in Grunbach beginnt am 30. April, vom 1. bis 4. Mai wird in Hof und Garten weitergefeiert. Zu Bio-Weinen gibt es Köstlichkeiten vom Schäfergässle, für die musikalische Unterhaltung und Spielmöglichkeiten für Kinder ist gesorgt. Weitere Infos unter www.doreas.de. Bio-Weine, einen tollen Ausblick und belegte Brote gibt es am 1. Mai ab 11 Uhr beim Weinausschank am Weinberghäusle des Schwaikheimer Weinguts Maier in den Hanweiler Weinbergen. Infos unter www.maier-weingut.de. Das Weingut Amberger lädt ab 11 Uhr zum 1. Mai-Fest an der Neuen Kelter Winnenden. Umgeben von Weinbergen und Streuobstwiesen ist für das leibliche Wohl gesorgt. Infos unter www.weingut-amberger.de. Viele weitere Weingüter laden ein. Infos unter www.remstal.de/events.

Gewerkschaften rücken am 1. Mai die Rechte der Arbeitnehmer in den Blick

Der 1. Mai, Tag der Arbeit, ist auch der zentrale Aktionstag der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland und vielen anderen Ländern. Der Deutschen Gewerkschaftsbund ruft dazu auf, für bessere Arbeitsbedingungen und Solidarität auf die Straße zu gehen. Der 1. Mai geht historisch auf das Datum zurück, an dem in den USA bis zum Ende des 19. Jahrhunderts als „moving day“, als Stichtag, viele Arbeitsverträge endeten oder neu abgeschlossen wurden. Auch im Kreis findet unter anderem in Waiblingen eine Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbunds am 1. Mai ab 11 Uhr statt.

