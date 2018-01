Maichingen im Kreis Böblingen Schwer verletzte Person bei Auffahrunfall

Von red 25. Januar 2018 - 17:43 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kommt es auf der Sindelfinger Straße in Maichingen zu einem heftigen Auffahrunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wird.





Stuttgart - Zu einem heftigen Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag auf der Sindelfinger Straße in Maichingen im Kreis Böblingen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhren ein silberner Ford und ein weißer VW auf der Sindelfinger Straße in Richtung Maichingen. Weil der vorausfahrende Ford wohl in einen Feldweg abbiegen wollte, bremste der Fahrer ab, der hinter ihm fahrende VW bemerkte dies zu spät und krachte von hinten in den Ford.

Der Ford-Fahrer wurde verletzt und musste von den Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.