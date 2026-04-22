Maibaumklau in Kernen: Über Nacht weg, abends zurück – wie acht Bierkisten ein Dorf befriedeten

Ehrenamtliche bereiten wochenlang das Maifest vor, dann ist der Stamm plötzlich weg. Am Ende löst Kernen den Fall erstaunlich günstig – doch wer steckte dahinter?
In Kernen im Remstal (Rems-Murr-Kreis) wächst die Maivorfreude – und plötzlich fehlt der Baum. Wochenlang hatten Ehrenamtliche des Gewerbevereins gesägt, geschleppt, geschmückt. Ein 20 Meter hoher Stamm, geschniegelt für den großen Auftritt. Dann: weg. Verschwunden über Nacht, als hätte ihn der April persönlich verschluckt. Der Schock am Morgen des 15. April war groß, berichtet der Erste Vorsitzende des Gewerbevereins, Florian Schenk.