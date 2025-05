Mai-Statistik: Keine Belebung auf Rems-Murr-Arbeitsmarkt

Statt einer jahreszeitlichen Belebung meldet die Waiblinger Agentur für Arbeit auch im Mai einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit. Die Quote bleibt unverändert bei 4,5 Prozent. Insgesamt waren 11 096 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind 46 Männer und Frauen mehr als im April und 1329 Personen beziehungsweise 14 Prozent mehr als vor einem Jahr.

„Der Arbeitsmarkt zeigt sich weiter zurückhaltend. Die anhaltenden konjunkturellen Herausforderungen wirken spürbar. Entscheidend wird sein, welche Impulse aus der nationalen und internationalen Politik kommen und wie diese den Arbeitsmarkt mittelfristig beeinflussen“, fasst Christine Käferle, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Waiblingen, die Lage zusammen.

Arbeitslosigkeit im Rems-Murr-Kreis: Zahlen und Entwicklungen

849 Männer und Frauen meldeten sich innerhalb der letzten vier Wochen aufgrund der Beendigung ihres Beschäftigungsverhältnisses bei der Waiblinger Agentur für Arbeit und dem Jobcenter Rems-Murr arbeitslos. Im gleichen Zeitraum konnten 709 Personen ihre Arbeitslosigkeit durch eine Arbeitsaufnahme beenden, 559 weitere begannen eine Aus- oder Weiterbildung.

Auch landesweit liegt die Arbeitslosenquote weiterhin bei 4,5 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnet der Rems-Murr-Kreis einen Anstieg der Arbeitslosenquote um 0,5 Prozentpunkte, in Baden-Württemberg nahm die Quote um 0,4 Prozentpunkte zu.

Anstieg der Arbeitslosigkeit: Bürgergeldbezieher betroffen

Bemerkenswert ist, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit im Landkreis ausschließlich den Personenkreis der Bürgergeldbezieher betrifft. Im Versichertenkreis der Arbeitsagentur sank die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat um 89 Personen, liegt jedoch 511 Personen über dem Vorjahresniveau. Insgesamt werden derzeit 56,4 Prozent aller im Bezirk gemeldeten Arbeitslosen vom Jobcenter betreut. Das sind 6263 Personen.

In den vergangenen vier Wochen meldeten Unternehmen dem Arbeitgeber-Service der Waiblinger Agentur für Arbeit und des Jobcenters Rems-Murr insgesamt 428 neu zu besetzende Arbeitsstellen für den Rems-Murr-Kreis. Die meisten freien Stellen gibt es derzeit in den Bereichen sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen, Verarbeitendes Gewerbe, Gesundheits- und Sozialwesen, freiberufliche, wissenschaftliche und technische Dienstleistungen, Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz, Baugewerbe – aber auch in vielen weiteren Berufsfeldern. Die insgesamt über 2500 Angebote finden Arbeitsuchende unter www.arbeitsagentur.de/jobsuche.

„Auch wenn die Zahl der Stellenmeldungen aktuell nicht stark zunimmt, bleibt der Fachkräftebedarf der Unternehmen hoch. Vier von fünf der gemeldeten Stellen richten sich an Fachkräfte oder Personen mit einem Studienabschluss. Für Menschen ohne Berufsabschluss wird das Angebot dagegen immer kleiner“, führt Käferle aus und appelliert an all diejenigen, die noch über keinen Berufsabschluss verfügen, sich jetzt um eine Ausbildung zu kümmern. Ende Mai sind bei der Waiblinger Agentur für Arbeit noch kreisweit 1191 freie Ausbildungsstellen für das Jahr 2025 gemeldet.