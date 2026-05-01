Mai-Kundgebung in Esslingen: Vielstimmiges Bekenntnis zu Arbeitnehmerrechten und Sozialstaat

Quer durch die Republik versammelten sich am 1. Mai Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, um gemeinsam für ihre Rechte, für soziale Gerechtigkeit und Frieden zu demonstrieren. Traditionell lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auch in Esslingen zur Mai-Kundgebung ein – diesmal auf den Hafenmarkt. Dass bemerkenswert viele nicht nur in Esslingen, sondern auch in Kirchheim und Nürtingen der Einladung der Gewerkschafter gefolgt waren, ließ ahnen, wie sehr Themen wie Arbeitsplatzverlust, Sozialabbau und Kürzungen auf allen Ebenen die Menschen in diesen Tagen beschäftigen. Vielfach gab es Beifall für das aktuelle 1.-Mai-Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“.

Politische Parteien und Gruppierungen, Einzelgewerkschaften sowie Organisationen wie Amnesty International oder das Friedensbündnis waren mit Infoständen auf dem Hafenmarkt präsent. Der neue Ortsvorstand von Verdi stellte sich vor, Bosch-Mitarbeiter aus Leinfelden-Echterdingen rückten ihre Probleme in den Fokus. Für den DGB-Kreisvorsitzenden Martin Auerbach war klar: „Diese Mai-Kundgebung ist ein starkes Signal für den Erhalt von Arbeitnehmerrechten und den sozialen Zusammenhalt, das wir uns nicht nehmen lassen. Wenn die AfD versucht, den 1. Mai zu vereinnahmen, geht das gar nicht.“

In einer kämpferischen Rede brachte Doreen Bormann von Verdi die aktuellen Probleme in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft aus Gewerkschaftssicht auf den Punkt und monierte das Vorgehen angesichts explodierender Energiepreise: „Die Bundesregierung weigert sich, die Übergewinne der Mineralölkonzerne zu unterbinden. Damit lässt man die stärksten Gegner des Klimaschutzes von den hohen Benzinpreisen auch noch profitieren.“ Bormann verwahrte sich gegen die Behauptung, ein „aufgeblähter Sozialstaat“ gefährde die Staatsfinanzen und sei nicht mehr finanzierbar. Vielmehr gehe es derzeit „um eine knallharte Lobbypolitik“.

Kritik an Gesundheitsreform

Doreen Bormann fordert mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Foto: Roberto Bulgrin

Die Verdi-Gewerkschaftssekretärin befand: „Es wird so viel gearbeitet wie noch nie. Produktivität schlägt Demografie.“ Und sie forderte unter lautem Beifall: „Hände weg vom Acht-Stunden-Tag.“ Wer den gefährde, spiele mit der Gesundheit der Menschen. Die Pläne für eine Gesundheitsreform seien „eine Kampfansage an Versicherte und an Beschäftigte im Gesundheitswesen“. Stattdessen gelte es, die Finanzierung des Gesundheitswesens auf eine breitere Basis zu stellen – etwa durch eine Bürgerversicherung, in die alle einzahlen. Bormann versprach, die Gewerkschaften würden sich gegen eine Politik auf Kosten der kleinen und mittleren Einkommen stellen. Und sie forderte Bund und Land angesichts geplanter drastischer Sparmaßnahmen in Esslingen und anderswo auf, für eine angemessene Finanzierung der Kommunen zu sorgen. Der geplante Arbeitsplatzabbau im Esslinger Rathaus werde zu enormer Arbeitsverdichtung führen, warnte sie. Die ungleiche Verteilung von Einkommen und Besitz dürfe „nicht zu Lasten derer gehen, die Wirtschaft und Gesellschaft am Laufen halten“.

Bosch-Mitarbeiter machten auf ihre Situation aufmerksam. Foto: Roberto Bulgrin

Nevin Akar, die Vize-Kreisvorsitzende des DGB, zeigte sich beeindruckt von der starken Unterstützung vieler, die die Mai-Kundgebung fand. Um die aktuellen Probleme zu meistern, brauche es eine starke Industriepolitik und soziale Gerechtigkeit. Einbußen in der Wirtschaft bedeuteten geringere Gewerbesteuereinnahmen, deren Folgen die Menschen zu spüren bekämen – etwa durch höhere Kita-Gebühren. Ein „strategieloser Zick-Zack-Kurs“ führe in dieser Situation zu Verwirrung. Die Gewerkschaften würden einen schrittweisen Rückbau sozialer Errungenschaften, für die Arbeitnehmer lange und unter Opfern gekämpft hatten, nicht zulassen. Nevin Akar warnte: „Zukunft gestaltet man nicht mit Engstirnigkeit.“ Es gelte, bewährte Wirtschaftsstrukturen an die Erfordernisse der neuen Zeit anzupassen: „Wir dürfen nicht nochmals zuschauen, wie neue Zukunftstechnologien anderswo wachsen, weil sie in unserem Land nicht die nötigen Rahmenbedingungen bekommen. Die Gewerkschaften kämpfen um jeden Arbeitsplatz.“