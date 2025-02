Der Super Bowl 2025 in New Orleans verspricht ein hochkarätiges Duell zu werden. Die Kansas City Chiefs treffen auf die Philadelphia Eagles, die für ihre starke Defensive bekannt sind. Patrick Mahomes, bereits dreifacher Super-Bowl-Champion, führt sein Team ein weiteres Mal ins große Finale. Die Erwartungen sind hoch: Kann der Superstar-Quarterback erneut Geschichte schreiben?

Mahomes bisherige Super-Bowl-Erfahrungen

2020: Triumph im Super Bowl LIV

Mahomes führte die Chiefs am 2. Februar 2020 zu einem 31:20-Sieg gegen die San Francisco 49ers. Nach einer spannenden Aufholjagd im letzten Viertel sicherten sich die Chiefs ihren ersten Super-Bowl-Titel seit 50 Jahren. Mahomes wurde für seine herausragende Leistung als MVP ausgezeichnet.

2021: Deutliche Niederlage in Super Bowl LV

Ein Jahr später standen die Chiefs erneut im Super Bowl, trafen jedoch auf die Tampa Bay Buccaneers um Quarterback-Legende Tom Brady. Die starke Defensive der Buccaneers ließ Mahomes kaum Raum, und die Chiefs verloren deutlich mit 9:31.

2023: Ein Thriller gegen die Eagles

Im Super Bowl LVII, am 12. Februar 2023, trafen die Chiefs erneut auf die Eagles. In einem dramatischen Spiel, das bis zur letzten Minute offen war, sicherte sich Kansas City den 38:35-Sieg. Mahomes glänzte trotz einer Knöchelverletzung und wurde erneut zum MVP gekürt.

2024: Revanche gegen die 49ers

Die Chiefs standen am 11. Februar 2024 zum vierten Mal in fünf Jahren im Super Bowl. In einem erneut spannenden Duell gegen die San Francisco 49ers gelang ein knapper 25:22-Erfolg. Mahomes wurde zum dritten Mal als Super-Bowl-MVP ausgezeichnet.

Besondere Erfolge von Mahomes und den Chiefs

Patrick Mahomes kann sich jetzt schon zu den erfolgreichsten Quarterbacks aller Zeiten zählen. Neben ihm haben bislang nur vier weitere Spielmacher drei oder mehr Super Bowls gewonnen.

Nach Tom Brady und Troy Aikman ist Patrick Mahomes außerdem der dritte Quarterback, der bereits vor seinem 30. Geburtstag 3 Super-Bowl-Siege auf dem Konto hat.

Darüber hinaus könnten die Kansas City Chiefs das erste Team überhaupt werden, das den Super Bowl zum dritten Mal in Folge gewinnt. Sie waren mit den zwei aufeinanderfolgenden Siegen bereits das erste Team seit fast zwanzig Jahren, dem das gelungen war.

Die Miami Dolphins waren das erste Team, das dreimal in Folge den Super Bowl erreichte. Allerdings gewannen sie nur zwei der Spiele.

Die New England Patriots waren das letzte Team, das drei Super Bowls in Folge erreichte, zuletzt 2019. Doch auch die Patriots konnten nur zwei der drei Super Bowls für sich entscheiden.

Die Bills halten mit vier aufeinanderfolgenden Super Bowl-Teilnahmen den Rekord – doch sie haben jedes dieser Finalspiele Anfang der 90er Jahre verloren.

Die Kansas City Chiefs um Patrick Mahomes sind damit erst das vierte Team, das es in drei aufeinanderfolgende Super Bowls geschafft hat.

Super Bowl 2025: Die nächste Herausforderung

Die Begegnung mit den Philadelphia Eagles wird eine echte Bewährungsprobe für die Kansas City Chiefs. Die Eagles sind auf Revanche für die Niederlage im Super Bowl 2023 aus.

Die Eagles haben ihren Trainerstab neu aufgestellt und ihre Offensive durch die Verpflichtung von Runningback Saquon Barkley neu ausgerichtet, während die Chiefs ihre Defensive gestärkt und ihre Offensive angepasst haben. Diese Entwicklungen versprechen ein spannendes und möglicherweise andersartiges Duell im kommenden Super Bowl.

Wer ist Patrick Mahomes?

Patrick Mahomes gilt als einer der besten Quarterbacks seiner Generation. Der 29-Jährige wurde 2017 von den Kansas City Chiefs gedraftet und führte das Team bereits in seiner ersten vollen Saison (2018) ins AFC Championship Game. Mahomes beeindruckt durch seine Vielseitigkeit: Präzise Würfe, schnelle Läufe und die Fähigkeit, unter Druck kreative Lösungen zu finden.

Am 9. Februar könnte er nun seinen vierten Super-Bowl-Sieg und einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher feiern. Alle Augen sind auf New Orleans gerichtet, wenn Patrick Mahomes und die Chiefs erneut um die Krone des American Football kämpfen.