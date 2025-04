Mahnwache in Stuttgart: Amnesty setzt Zeichen für politisch Gefangene in der Türkei

1 Zum Start der Mahnwache stehen 17 Teilnehmer am türkischen Konsulat. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Waiblinger und Stuttgarter Gruppen von Amnesty International haben eine Mahnwache vor dem türkischen Konsulat abgehalten. Spezifisch geht es um Gezi-Gefangene wie Can Atalay.











Link kopiert



Am Freitagnachmittag organisierten die Ortsgruppen Amnesty International Waiblingen und Amnesty International Stuttgart von 15.30 bis 16.30 Uhr eine Mahnwache vor dem türkischen Konsulat in Stuttgart. Das gewählte Datum, der 25. April, war dabei auch kein Zufall. An diesem Tage im Jahr 2022 wurde unter anderem Can Atalay im Rahmen des Gezi-Prozesses zu 18 Jahren Haft verurteilt. Der prominente Menschenrechtsanwalt ist seitdem im Hochsicherheitsgefängnis Silivri inhaftiert. Die Mahnwache sollte „ein Zeichen für alle politischen Gefangenen in der Türkei“ setzen, „die willkürlich ihrer elementaren Menschenwürde beraubt werden“, wie es in der Ankündigung heißt.