Mahnwache in Ludwigsburg: „Schmerz ist so groß wie vor einem Jahr“ – Hunderte trauern um Merve und Selin

Mit einer emotionalen Mahnwache wird in Ludwigsburg den beiden Opfern eines mutmaßlichen Autorennens gedacht. Die Stadt plant bald weitere Schritte gegen Raser.
Schon eine halbe Stunde vor dem Beginn der Mahnwache haben sich kleine Gruppen an der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg eingefunden. Frauen umarmen sich weinend. Viele haben Blumen und Kerzen dabei. Etliche Männer schweigen betreten oder wechseln wenige Worte. Am ersten Jahrestag des tödlichen Unfalls sind die Anteilnahme und die Trauer um Merve und Selin, zwei junge Frauen, ungebrochen groß.