Mahnwache in Ludwigsburg: Mini-Demo vor der CDU-Geschäftsstelle

1 Mahnwache mit Hund – auch Labrador Spencer ist mit dabei. Foto: Werner Kuhnle

Eine spontane Mahnwache einiger weniger in der Ludwigsburger Oststadt will „Vielfalt vorleben statt Brandmauer einreißen“.











Link kopiert



Die Geschäftsstelle des CDU-Kreisverbands Ludwigsburg steht, abseits der City, mitten in einem Wohngebiet in der Oststadt. Hier steppt gemeinhin nicht gerade der Bär. Auch an diesem Freitagvormittag nicht, obwohl hier gerade eine Mahnwache gegen Friedrich Merz’ Antrag für eine Verschärfung in der Migrationspolitik abgehalten wird. Deren Motto: „Vielfalt vorleben statt Brandmauer einreißen“.