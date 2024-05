1 Letzte Aufnahmen: das Kupferknäuel im Eckensee kommt weg. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Letzte Chance, das Kupferknäuel im Eckensee zu sehen: Am 23. Mai wird das vor knapp drei Jahren von einem Sturm abgerissene und zusammengeknüllte einstige Operndach demontiert. Damit sind nicht alle einverstanden.











Link kopiert



Wenn in der kommenden Woche der routinemäßige Frühjahrsputz am Eckensee stattfindet, werden nicht nur Schlick und Algenreste entfernt, sondern auch eine von der Natur geschaffene Skulptur, die es zu einiger Berühmtheit gebracht hat: das sogenannte Kupferknäuel am Eckensee.