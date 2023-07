Magstadter hat lange in Russland gearbeitet

1 Hagen Podborny mit zehn seiner insgesamt 18 Pässe aus einem langen Berufsleben. Auch russische und ukrainische Grenzer haben sich per Stempel darin verewigt. Foto: Dannecker

Wenn der Magstadter Hagen Podborny und seine Frau abends die Kriegsnachrichten schauen, könnten sie verzweifeln. Aber das russische Volk sei nicht gleichzusetzen mit ihrem Ego-Präsidenten, sagt der 77-Jährige, der jahrelang beruflich in dem Riesenreich unterwegs war.









Magstadt - Wie Millionen anderen ergeht es auch Hagen Podborny und seiner Frau Jana-Maria. Abends sind die Tagesschau und die „Brennpunkte“ Pflicht. Dann gruselt es den 77-jährigen Magstadter und seine Gattin. „Für uns ist Putin ein Psychopath!“, sagt Jana-Maria Podborny. Wenn sie, ehemalige Säuglingsschwester, die Bilder traumatisierter Kinder in der Ukraine sieht, kommen ihr die Tränen. „Das ist kaum auszuhalten“, sagt sie, die in ihrer Jugend das Hobby Fallschirmspringen hatte – also ein durchaus robustes Naturell hat.