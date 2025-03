1 Nun beginnt sie wieder, die Magnolienblüte auf dem Schlossplatz. Foto: Fotoagnetur Stuttgart/Andreas Rosar

Pünktlich Ende März ist es wieder so weit: Die Magnolien im Kessel beginnen zu blühen. Neben dem Schlossplatz sind sie noch an einem anderen Ort in Stuttgart zu finden.











Link kopiert



Wer in den letzten Tagen in der Stuttgarter Innenstadt unterwegs war, hat sie vielleicht schon mit eigenen Augen gesehen: Die Magnolien auf dem Schlossplatz stehen in voller Blüte. Passend zum kalendarischen Frühlingsanfang am 20. März haben sich in den letzten Tagen die Knospen geöffnet.