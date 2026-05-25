„Magnifica Humanitas“: Papst warnt vor den Gefahren von KI

Lange wurde darauf gewartet, viel spekuliert. Am Montag hat Papst Leo XIV. seine erste Enzyklika veröffentlicht. „Magnifica Humanitas“ ist vor allem ein Appell an die KI-Entwickler.
Die Enzyklika von Papst Leo reiht sich ein in die Texte zur kirchlichen Soziallehre und befasst sich hauptsächlich mit der Künstlichen Intelligenz (KI) und deren Auswirkungen auf das Zusammenleben. „Künstliche Intelligenz muss entwaffnet werden“, sagt Leo XIV. während der Präsentation seines Textes am Montag in der neuen Synodenaula des Vatikans.