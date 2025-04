Magischer Ort: Wandertour mit ihrem Bruder: Carys Zeta Douglas gibt seltene Einblicke

Die Kinder von Catherine Zeta-Jones (55) und Michael Douglas (80) sind offenbar ein Herz und eine Seele. Tochter Carys (21) und Sohn Dylan (24) verstehen sich so gut, dass sie zusammen auf Wandertour gingen. Carys Zeta Douglas teilte Aufnahmen von dem besonderen Urlaub auf ihrem Instagram-Account.

Die Geschwister genossen fernab von Hollywood die Ruhe in den Bergen

Mit den seltenen privaten Schnappschüssen blickt sie auf eine Reise des Bruder-Schwester-Duos nach Patagonien Ende 2024 zurück. "Weitere Momente von diesem magischen Ort", schrieb sie zu mehreren Fotos von dem Trip. Fotos zeigen sie zusammen beim Wandern mit ihrem Bruder, sie allein mit ihrem Rucksack und Dylan beim Ausruhen in einer Hütte.

Lesen Sie auch

Die Geschwister verbindet neben der offensichtlichen Leidenschaft für Berge und Natur auch die zur Schauspielerei. Beide streben wie ihre Eltern ins Filmbusiness. Im Kurzfilm "F*ck That Guy" übernahm Carys ihre erste Hauptrolle, wie sie im Herbst 2024 stolz verkündete. Daneben studiert sie an der renommierten Brown University in Rhode Island Film und Internationale Beziehungen.

Michael Douglas teilte im Oktober Schnappschüsse vom Campus, als er seine Tochter dort besuchte. "Ich hatte die beste Zeit mit dir, Dadda", antwortete sie.

Michael Douglas warnte seine Tochter vor Schauspielkarriere

Bereits 2021 hatte Catherine Zeta-Jones verraten, dass beide Kinder in die Fußstapfen ihrer Eltern treten wollen. "Ihre Liebe zur Schauspielerei ist so stark, dass ihre Leidenschaft der Schauspielerei gilt, selbst wenn sie sich in der Schule mit Politik und Geschichte beschäftigen", erzählte sie damals in der "Drew Barrymore Show". Ihr Mann habe mahnende Worte an ihre Tochter gerichtet. So müsse sie sich vor allem zu Beginn ihrer Karriere ein dickes Fell zulegen und sich der Tatsache bewusst sein, dass viele sie nur als "die Tochter von ..." wahrnehmen würden.

Doch von derartiger "Nepo-Baby"-Kritik will sich die 21-Jährige wohl nicht aufhalten lassen. Catherine Zeta-Jones verriet, was ihre Tochter auf die Abschreckung antwortete: "Nein, tut mir leid, ich will es trotzdem machen."