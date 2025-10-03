Magie-Paar in Stuttgart: „Das Theater bleibt unser Baby“ – wie die Strotmanns ihre Trennung meistern

Im April gab das Magie-Paar seine Trennung über unsere Zeitung bekannt. Nun verraten Thorsten und Claudia Strotmann, wie sie ihr „Theater-Baby“ retten – trotz Tränen hinter der Bühne.
Er steht auf der Bühne, sie managt alles drum herum. Daran hat sich nichts geändert, seit Thorsten Strotmann und seine Theaterchefin Claudia Strotmann im April über unsere Zeitung ihre Trennung nach 20 gemeinsamen Jahren als privates Paar bekannt gegeben haben. In einem Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ schildern die beiden nun, wie sie es schaffen, weiterhin jeden Tag miteinander zu arbeiten und das gemeinsame „Theaterbaby“ am Leben zu erhalten.