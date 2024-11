Noch am 2. und 3. November fährt die Killesbergbahn, dann endet die Saison 2024. Der Andrang am Feiertags-Freitag zeigt: die Fahrt durch den Park fasziniert noch immer Klein und Groß.

Im Kinderkalender geht es so: Noch zwei Mal schlafen, dann gehen „Santa Maria“, „Blitzschwoab“ & Co. in die Winterruhe. Ein guter Grund also, schnell aufzustehen und noch einmal eine oder auch zwei Runden durch den Killesbergpark zu drehen.

Fasziniert Jung und Alt: Killesbergbahn Foto: lg/Metehan Demirkaya

An diesem Samstag, 2. November, und an diesem Sonntag, 3. November, fährt die Killesbergbahn von 14 Uhr bis 17 Uhr im 30-Minuten-Takt. Und der Feiertags-Freitag zeigte einmal mehr die besondere Faszination der Fahrten. Immer wieder bildete sich eine lange Schlange vor dem Kassenhaus des kleinen Killesbergbahnhofs – am Ende aber lächelten auch die letzten Wartenden. Die Magie Killesbergbahn wirkt.

Kehrt der Tazzelwurm zurück?

Die Hoffnung für das Finale der Saison 2024 ist klar – am Sonntag, 2. November, möge doch „die Dampflok“ fahren. Gemeint ist in diesem Jahr die Santa Maria. Seit nun zehn Jahren fährt sie auf dem 2,1 Kilometer langen Parkrund. Die zweite „richtige Dampflok“ wartet derweil noch auf ihren Wiederauftritt. Der „Tazzelwurm“ oder einfach nur die „grüne Lok“ ist seit längerer Zeit im Wartungsschuppen, soll aber nächstes Jahr wieder fahren. Wenn es genügend helfende Hände gibt, wie die Engagierten des Vereins Freunde und Förderer der Killesbergbahn nicht ohne Hoffnung wissen lassen.

Nikolausfahrten am 7. Dezember

Einen Trumpf hat die Stuttgarter Straßenbahnen AG als Betreiber der Killesbergbahn noch für 2024 – am 7. Dezember gibt es vier Nikolausfahrten – um 12.50, 13.40, 14.40 und 15.30 Uhr. „Unterwegs“, kündigt die SSB an, „gibt es bei einem ca. 20-minütigen Halt Glühwein, Kinderpunsch und Christstollen. Für alle Kinder hat der Nikolaus eine kleine Überraschung dabei!“. Der Andrang ist jedes Jahr groß – und so gibt es auch in diesem Jahr einen stark begrenzten Anmeldezeitraum: „Am 9. November um 12 Uhr schalten wir das Formular zur Reservierungsanfrage frei“ – für 30 Minuten. Wer sich das Killesbergbahnvergnügen sichern möchte, sollte also diesen Samstag oder Sonntag an Bord gehen.