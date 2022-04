3 Mit verbundenen Augen ist der Magier Thorsten Strotmann (Mitte) auf der Suche nach dem Ei. Oberbürgermeister Frank Nopper begleitet ihn. Foto: Fotoagentur Stuttgart /Andreas Rosar

Der Magier Thorsten Strotmann begeistert mit einem Magic Stunt auf dem Schlossplatz. Mit verbundenen Augen findet er ein zuvor verstecktes Ei in den Königsbaupassagen.















Link kopiert

Was ist das Schönste am Osterfest? Natürlich das Eiersuchen. Für den Magier Thorsten Strotmann musste es sogar ein „Golden Egg“ sein. Ein Ei aus purem Gold, 162 Gramm schwer und 10 000 Euro wert, die er nicht einfach im nächsten Blumenbeet unter Tulpen und Narzissen entdecken, sondern nur dank seiner überragenden intuitiven und magischen Kräften finden würde, wie er in einem Magic Stunt, einer grandiosen Show am Karsamstag auf dem Schlossplatz vorführte und bewies.

Auch OB Frank Nopper vor Ort

Irgendwo in den drei Etagen und unzähligen Geschäftes des Königsbaus sollte es sein, das Golden Egg. Also schwieriger zu finden als eine Nadel im Heuhaufen. Schon sehenden Auges. Aber Strotmann ließ sich auch noch die Augen blickdicht verbinden, einen schwarzen Sack über den Kopf stülpen und streng überprüfen: War da nicht ein Flüsterknopf im Ohr, war er nicht GPS-verdrahtet? Nein, bezeugte der HNO-Arzt Marc Stenzel. Alles lief nach den Regeln der geheimnistuerischen Zauberei. Unter Mitwirkung des Notars Bernd Soergel, der den Versteck-Vorschlag, den ein Zuschauer in Strotmanns Magic Lounge im Römerkastell gemacht hatte, im versiegelten Brief hütete. Und mit Unterstützung von OB Frank Nopper, der die Kostbarkeit ins Versteck brachte.

Fünf Magier zollten Respekt

„Denken Sie an das Versteck“, bat Strotmann auf der Tour durch den Königsbau, immer wieder innehaltend und Witterung aufnehmend, den OB, denn nur durch seine spirituelle Fähigkeit der Gedankenübertragung und seines Bauchgefühls finde er das Ei. Es scheint zu funktionieren, denn im Geschäft Pittsballoon konnte Strotmann endlich das goldene Ei aus einer Nische neben der Kasse hervorangeln. Und fünf Magier, darunter Eberhard Riese, der Präsident des Magischen Zirkels von Deutschland, zollten begeisterten Beifall.

„Der muss viel Zeit haben“

„Es war ganz schön schwierig“, meint der Magier anschließend, Nopper habe so viele Irrwege gedacht. Vielleicht war der OB einfach von Bemerkungen über seinen Auftritt - „der muss viel Zeit haben“ – abgelenkt. Er habe , sagte er deshalb, die Aktion auch zum Wohle und zur Förderung der Einkaufsstadt Stuttgart unterstützt.

Das Goldene Ei, mit dem der Magier Strotmann auch die wieder erwachte reiche Kultur Stuttgarts sichtbar machen wollte, wird am Montag in einer Online-Sow mit maximal 10 000 Zuschauern verlost. (www.strotmanns.com) Den Gewinn der Aktion spendet Strotmann für gemeinnützige Organisationen.