Ross Antony hat einen emotionalen Abend bei "Let's Dance" hinter sich. Wie der Sänger seinen Tanz für seinen verstorbenen Vater erlebt hat und was er zum Aus von Gustav Schäfer sagt, verrät er im Interview.
Ein tränenreicher Abend bei "Let's Dance" (RTL, auch auf RTL+): Bei den "Magic Moments" vertanzten die Promis in der neunten Liveshow besonders emotionale Momente in ihrem Leben. Ross Antony (51) ließ am Freitagabend seinen Gefühlen freien Lauf und widmete seinen Tanz seinem verstorbenen Vater. Zu seinem Freestyle mit Tanzpartnerin Mariia Maksina zu seinem eigenen Song "Goodbye Papa" bot der Sänger in der Performance auch eine Gesangseinlage. Nicht nur das Publikum, auch die Jury zeigte sich begeistert und belohnte das Duo mit 30 Punkten.