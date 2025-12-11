Der Netflix-Hit „KPop Demon Hunters“ bricht Rekorde – jetzt wird Regisseurin Maggie Kang dafür mit einem der wichtigsten Kulturorden Südkoreas ausgezeichnet.
Die koreanisch-kanadische Regisseurin Maggie Kang ist für den weltweiten Erfolg ihres Netflix-Hits „KPop Demon Hunters“ mit einem der wichtigsten Kulturorden Südkoreas ausgezeichnet worden. Die Mitte-40-Jährige erhielt den Okgwan-Orden (Jade-Krone) des südkoreanischen „Order of Cultural Merit“, der für besondere Verdienste um Kultur und Kunst verliehen wird.