Magenta-Pink lässt sie strahlen: Vanessa Paradis zeigt ihre zeitlose Schönheit in Paris

1 Vanessa Paradis bei der Eröffnungsgala der Pariser Oper. Foto: David NIVIERE/ABACAPRESS/ddp images

Vanessa Paradis weiß, wie sie ihre natürliche Schönheit in Szene setzen kann: Bei einer Gala in der Pariser Oper präsentierte sie einen zauberhaften Look in Magenta-Pink.











Vanessa Paradis (51) hat bei einem Auftritt in Paris erneut ihre zeitlose und natürliche Schönheit gezeigt. Am Dienstag nahm die französische Sängerin an der Eröffnungsgala der Oper im Palais Garnier teil und bezauberte mit ihrem stilvollen und farbenfrohen Look auf dem roten Teppich. Die 51-jährige Ex-Partnerin von Hollywoodstar Johnny Depp (61) trug ein schulterfreies, magentafarbenes Abendkleid, das mit Rüschen und elenganten Volants einen stylischen Hingucker bildete.