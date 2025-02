Magdeburg: Rauchpause auf Bahnsteig: Kinder fahren ohne Vater weiter

1 Die Polizei hat die beiden Kinder in Empfang genommen (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Vogl

Bei einem Stopp in Hannover nutzt ein Vater die Zeit für eine Rauchpause. Doch dann fährt der Zug ohne ihn weiter – und seine Kinder fahren alleine nach Magdeburg.











Ein Vater hat wegen einer Rauchpause auf einem Bahnsteig die Weiterfahrt eines Zugs mit seinen beiden Kindern verpasst. Die Türen schlossen sich nach einem Stopp in Hannover, und die aus Nordrhein-Westfalen kommende Bahn setzte ihre Reise Richtung Berlin fort, wie die Bundespolizei in Magdeburg am Montag berichtete. Der Vater hat er nun außerdem Anzeigen wegen Verstößen gegen das Konsumcannabis- und das Waffengesetz am Hals.