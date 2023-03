Erneut Polarlichter am Himmel über Deutschland zu sehen

In der Nacht zum Donnerstag waren in einige Teilen Deutschlands wieder Polarlichter zu sehen. Bereits Ende Februar gab es das Phänomen zu bestaunen.









Eigentlich ist das Himmelsspektakel eine Seltenheit in Deutschland – nun war es innerhalb weniger Wochen mehrmals zu sehen. In der Nacht zum Donnerstag sorgten Polarlichter in Teilen Deutschlands wieder für Erstaunen.

Bei klarem Himmel sah man die bunten Lichter im Norden und Osten des Landes. Besonders schön zeigte sich das Farbenspiel am Stadtrand von Magdeburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte, gab es Meldungen aus Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Hessen. Ende Februar sorgten die Polarlichter bereits für spektakuläre Bilder in weiten Teilen Deutschlands.

Darum sieht man Polarlichter

Verantwortlich für das meist grünliche oder rötliche Leuchten sind nach Angaben von Monika Staesche, Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, sogenannte Sonnenstürme. Dabei werden elektrisch geladene Teilchen von der Sonne fortgeschleudert. Geschieht dies in Richtung Erde, können die Teilchen bei uns ankommen.

Für die rund 150 Millionen Kilometer große Entfernung brauchen sie etwa anderthalb bis zwei Tage. Treten sie dann in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Bei normaler Sonnenaktivität sieht man die Polarlichter nur in den höheren Breiten.