Magdeburg: Auto schon in Abschleppgeschirr: Mann fährt mit Wagen davon

Sein Auto sollte abgeschleppt werden, doch das sah hat ein Mann in Magdeburg offenbar nicht eingesehen. Er befreite sein Fahrzeug aus dem Abschleppgeschirr und flüchtete. Die Polizei ermittelt.











Ein Mann hat in Magdeburg sein bereits im Abschleppgeschirr hängendes Auto befreit und ist damit vor den Augen des Ordnungsamts davongefahren. Das Fahrzeug stand am vergangenen Donnerstag im absoluten Halteverbot, weshalb Ordnungsamtsmitarbeiter einen Abschleppdienst riefen, wie Polizei und Stadtverwaltung in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts am Montag berichteten.