7 Magdalena und Wolfgang Klaus heute in ihrer Stuttgarter Wohnung. Foto: Florian Gann

Der 15. Juni 1971 ist ein Tag großer Studentenproteste in Stuttgart. Am selben Abend treffen sich Wolfgang und Magdalena. Auf der Tanzfläche steigt er ihr immer auf die Füße – und sie wissen trotzdem, dass hier alles passt.









Am 15. Juni 1971 liegt vieles in der Luft, aber Romantik ist es – vorerst – eher nicht. 15 000 Studentinnen und Studenten gehen in Stuttgart auf die Straße. Sie rufen: „Holt den Hahn, den alten Gockel, runter vom Ministersockel“, und das ist wahrscheinlich nicht das Unfreundlichste, was über Kultusminister Wilhelm Hahn durch die Stadt schallt. Fünf Kilometer lang zieht sich der Demonstrationszug in einer Schleife durch die Landeshauptstadt, der Verkehr stockt, es regnet in Strömen. Es sind die größten Studierendenproteste, die Stuttgart bis dahin gesehen hat, heißt es in der Stuttgarter Zeitung damals. Zwei von diesen Studierenden sind Magdalena und Wolfgang, damals beide 21. Sie kennen sich noch nicht. Aber in wenigen Stunden werden sie sich verlieben.