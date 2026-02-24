Magazin-Shooting: Heidi Klum erstmals mit Leni und Henry auf einem Titel

Premiere für Familie Klum: Zum ersten Mal steht Heidi Klum gemeinsam mit Tochter Leni und Sohn Henry für ein Magazin-Cover vor der Kamera. Damit feiern die drei ihr erstes gemeinsames Cover-Shooting.
Heidi Klum (52) hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere schon unzählige Coverfotos geschossen. Doch dieses ist auch für sie ein Novum: Für die aktuelle Ausgabe des US-Magazins"Paper" posierte die "Germany's next Topmodel"-Chefin erstmals gemeinsam mit Tochter Leni Klum (21) und Sohn Henry Samuel (20) für ein Titelbild.