Magazin-Shooting: Heidi Klum erstmals mit Leni und Henry auf einem Titel

Premiere für Familie Klum: Zum ersten Mal steht Heidi Klum gemeinsam mit Tochter Leni und Sohn Henry für ein Magazin-Cover vor der Kamera. Damit feiern die drei ihr erstes gemeinsames Cover-Shooting.

Heidi Klum (52) hat in ihrer jahrzehntelangen Karriere schon unzählige Coverfotos geschossen. Doch dieses ist auch für sie ein Novum: Für die aktuelle Ausgabe des US-Magazins"Paper" posierte die "Germany's next Topmodel"-Chefin erstmals gemeinsam mit Tochter Leni Klum (21) und Sohn Henry Samuel (20) für ein Titelbild.

Auf dem Cover sitzt Heidi Klum in einer pinkfarbenen Hose und passender Bluse auf einer bronzenen Bärenstatue. Hinter ihr steht Leni in kurzen Shorts, Polka-Dot-Strumpfhose und gestreiftem T-Shirt, während Henry - komplett in Weiß - mit einem Baseballschläger eine Ananas in der Luft zertrümmert.

Auch die weiteren Fotos des Shootings in dem New Yorker Fashion-Magazin sind bunt und überdreht: Mal springt Henry mit einem Teddy in die Luft, während Heidi Klum mit Ketchup und Senf sprüht, mal drängen sich die drei gemeinsam in eine Badewanne oder posieren im Garten mit Planschbecken und Mini-Porsche. Die Fotos stammen von Max Montgomery.

"Ich wollte dieses Gefühl auch haben"

Mit dem Covershoot bewerben die Klums ihre zweiteilige Doku-Reihe "On & Off the Catwalk", die am 22. Februar auf ProSieben und Joyn startete. Sie begleitet die 52-Jährige bei ihrem Arbeitsalltag auf Events in München, Venedig oder Paris und beleuchtet auch die aufstrebenden Model-Karrieren von Leni und Henry. Die zweite Folge läuft am 1. März (20:15 Uhr).

Dass Leni und Henry - zwei von vier Klum-Kindern - selbst Gefallen am Modeln fanden, kommt nicht überraschend: Das Vorbild ihrer Mutter prägte beide früh. "Als ich aufwuchs und meiner Mutter bei der Arbeit zusah, wie glücklich sie dabei war und wie viel Spaß ihr Job machte, hat mich das immer inspiriert", sagt Leni im "Paper"-Interview. "Wenn ich mit ihr ans Set kam, habe ich immer versucht, ins Bild zu kommen. Ich habe ihr den Maskenbildner geklaut, mich vor die Kamera gestellt und quasi den Tag gecrasht." Henry beschreibt eine ähnliche Erfahrung: "Wir haben sie immer an ihren Drehtagen besucht. Sie sah einfach so aus, als hätte sie Spaß. Und ich wollte dieses Gefühl auch haben."

Seit 2020 steht Leni Klum als Model in der Öffentlichkeit. Bis dahin hatte ihre Mutter sie ebenso wie ihre Geschwister bewusst aus dem Rampenlicht ferngehalten. Seither posierten Mutter und Tochter für zahlreiche gemeinsame Cover und standen auch mehrfach für Dessous-Kampagnen zusammen vor der Kamera. Henry feierte sein Catwalk-Debüt dagegen erst vor einem Jahr bei der Haute-Couture-Show von Lena Erziak in Paris. Ende vergangenen Jahres war er dann bereits mit Heidi Klum auf dem Cover der deutschen "Elle" zu sehen.