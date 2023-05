Die Temperaturen steigen – und bei SWR-Moderator Alexander „Sandy“ Franke, der auf seinem zweiten Standbein einen preisgekrönten Ginstr international vermarktet (sogar ins Weltall hat die Nasa die Spirituose dieser kleinen Stuttgarter Brennerei zu Forschungszwecken geschossen), hebt die Vorfreude auf den Sommer ab. Denn am 20. Juli heiratet der 38-Jährige seine „Vici“ im Stuttgarter Rathaus. Der Standesbeamte ist kein Geringerer als OB Frank Nopper.

Beim „First Look“, zu dem das Stuttgarter Zeitung Magazin in die Sansibar von Breuninger Anzeigenkunden, Stadtpromis und Medienleute eingeladen hat, um auf die neue Ausgabe zum Thema Träumen anzustoßen, erzählen Franke und seine künftige Frau Victoria „Vici“ Ghandchi, wie alles begann. Kennengelernt haben sie sich auf der Rennbahn Iffezheim bei Baden-Baden. Franke moderierte dort, und eine Studentin überreichte die Ehrenpreise. Die beiden wurden ein Paar.

Das Hengstfohlen trägt den Namen Marry Me

Zur Verlobung vor zwei Jahren schenkte der Moderator seiner Auserwählten ein Hengstfohlen mit dem Namen Marry Me – also mit der Aufforderung „Heirate mich!“. Schon damals hat sie Ja gesagt – und will dies im Juli wiederholen, standesamtlich in Stuttgart, kirchlich in Baden-Baden.

So werden Träume wahr! Hochzeitsträume zählen zu den schönsten Träumen! José Redondo-Vega, der Chefredakteur des StZ-Magazins, begrüßt bei traumhaftem Wetter seine Gäste und erinnert daran, wie vor vier Jahren alles begann, zwar nicht mit „Marry Me“, aber mit „Take Me“. Der Mann, der einst beim „Wiener“ volontierte, später für „GQ“, „Vanity Fair“, „Gala“ und „Max“ arbeitete, übernahm das Lifestyle-Magazin in Stuttgart – in einer Stadt, die, wie der Münchner längst weiß, sehr viel zu bieten hat. „Stuttgart versteckt sich allerdings manchmal hinter seinen Schätzen“, bemerkt er. Nennt sich das nicht Understatement? Redonda-Vega schmunzelt: „Oder Minderwertigkeitskomplex.“

Der Blick von Michi Beck auf Stuttgart ist „romantisch verklärt“

Im neuen Magazin geht es darum, wie „uns Träume motivieren, definieren und vorantreiben“. Unter anderem geht es – sehr lesenswert – um Trigema-Chef Wolfgang Grupp und um die modischen Seiten von Michi Beck von den Fantas. Sein Blick auf Stuttgart, sagt der Rapper heute, „ist romantisch verklärt“. Romantische Gefühle treiben immer an. Die Botschaft der neuen Ausgabe: Jeder sollte seinen Träumen die Chance geben, wahr zu werden!

Unter den Gästen: Breuninger-Chef Holger Blecker, StZ-Chefredakteur Joachim Dorfs, in.Stuttgart-Chef Andreas Kroll, Modemann Winnie Klenk, Neckarkäpt’n-Chef Jens Caspar, Winzer Thomas Diehl, Autor Patrick Miolaji vom Unnützen Stuttgartwissen, Schönheitschirurg Christian Fitz u. v. a.