Ein junger Urlauber aus Deutschland ist auf Mallorca wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen worden. Der 24-Jährige soll in einem Hotel in Magaluf etwa 15 Kilometer südwestlich von Palma eine Touristin vergewaltigt haben, wie Medien der spanischen Mittelmeerinsel berichteten. Eine Polizei-Sprecherin bestätigte auf Anfrage die Berichte.

Die mutmaßliche Tat soll sich demnach Ende August in dem vor allem bei Briten beliebten Badeort ereignet haben. Die Touristin erstattete Anzeige. Der Deutsche soll einem Haftrichter vorgeführt werden.

Zu dem Vorfall hieß es in den Medien unter Berufung auf die Behörden, das mutmaßliche Opfer habe zusammen mit einer Freundin eine Partynacht in Magaluf gefeiert und dabei zwei junge Urlauber aus Deutschland kennengelernt. Die jungen Frauen seien stark angetrunken gewesen und hätten sich deshalb entschlossen, nicht zu ihrer Unterkunft in das rund 70 Kilometer entfernte Cala d’Or zurückzufahren, sondern Zeit auf den Zimmern der beiden Männer zu verbringen.