Mafia-Prozess in Stuttgart: Nur ein Zufall verhinderte, dass die Geheimoperation aufflog

Der Auftakt eines weiteren Prozesses vor dem Landgericht offenbart die Arbeitsweise der Mafia in der Region. Ein Detail verhindert, dass ein Polizist größeren Schaden anrichtet.
Ein Angeklagter war mit Schal, Maske, Sonnenbrille und Mütze vermummt, der andere kam in Handschellen und verbarg sein Gesicht hinter einem großen Aktenordner: Von großem Medieninteresse begleitet, hat am Mittwoch vor der Staatsschutzkammer des Stuttgarter Landgerichts der Prozess gegen einen mutmaßlichen italienischen Mafioso begonnen. Mitangeklagt ist, was den Prozess noch bemerkenswerter macht, ein Polizist aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis), der ihn und damit auch den Farao-Marincola-Clan der kalabrischen Mafiaorganisation ’Ndrangheta unterstützt haben soll.