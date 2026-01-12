Mafia-Prozess gegen Polizist: Warum jetzt sogar der Staatsanwalt jetzt Freispruch fordert

Sowohl die Verteidigung als auch der Staatsanwalt fordern den Freispruch für einen Polizisten, der nachweislich Killer zu seinem Vorgesetzten schicken wollte – wir erklären, weshalb.
Endet der aufsehenerregende Prozess gegen einen Polizisten aus dem Rems Murr-Kreis mit einem Freispruch – und das, obwohl er nachweislich einen Freund mit mutmaßlichen Mafia-Verbindungen anregte, seinem Chef „ein paar italienische Killer“ vorbeizuschicken? Am Montag haben sowohl der Staatsanwalt als auch der Verteidiger ihre Plädoyers gehalten und beide den Freispruch des 47-Jährigen gefordert. Warum und mit welchen Konsequenzen – darüber lagen die beiden jedoch recht weit auseinander.