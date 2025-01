Mafia: Kritik an Mafia-Brettspiel - Erfinder entschuldigt sich

1 Um das Brettspiel gibt es in Italien heftige Diskussionen. Foto: -/Maximilian Maria Thiel /Boardgame Atelier/dpa

Die Mafia mit ihren Morden als Thema für ein Brettspiel? Im Süden Italiens kommt das gar nicht gut an. Der Erfinder des Spiels reagiert.











Link kopiert



Palermo/Starnberg - Das preisgekrönte deutsche Brettspiel "La Famiglia – The Great Mafia War" sorgt in Sizilien für heftige Kritik. Das Spiel, vom Verlag Boardgame Atelier in Starnberg herausgegeben, basiert auf den Ereignissen des zweiten großen Mafiakriegs in den 1980er Jahren, bei dem verfeindete Mafia-Familien im Süden des Landes blutig um die Vorherrschaft kämpften.