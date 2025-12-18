Mafia in der Region Stuttgart: War der Fellbacher Revierleiter Ziel eines Mafia-Komplotts?

Sie nannten sich Brüder: Schon der erste Prozesstag offenbart, wie nahe ein Polizist aus Fellbach-Schmiden und ein mutmaßlicher Mafia-Unterstützer sich standen.

Die Tonaufnahmen haben es in sich. Man sollte „mal so italienische Killer holen“, fordert einer der beiden Männer am Telefon, und „dem so richtig auf die Schnauze geben“. Sein Gesprächspartner scheint erst zögerlich, dann meint er: „Überhaupt kein Problem. Ich habe hier ein paar Leute, die freuen sich auf sowas.“ Allein der Inhalt des Gesprächs aus dem April 2022 ist bemerkenswert. Noch brisanter wird es, wenn man die Personen kennt.

Das Opfer der geplanten Attacke sollte Jan Kempe, der Leiter des Fellbacher Polizeireviers, sein. Der Gesprächspartner war ein heute 49 Jahre alter Italiener, dem die Behörden Nähe zur kalabrischen Mafiaorganisation ’Ndrangheta vorwerfen. Und der Mann, der die Idee mit den Killern aufbrachte, war lange Beamter im Polizeiposten des Fellbacher Stadtteils Schmiden. Der 47-Jährige steht jetzt vor dem Landgericht Stuttgart. Der Vorwurf lautet auf versuchte Anstiftung zum Totschlag – und auf Verrat von Dienstgeheimnissen.

Der Beamte wurde im Zuge der Operation „Boreas“ verhaftet

Der Prozess findet vor dem Landgericht Stuttgart statt (Symbolbild). Foto: dpa

Der Beamte war unter den Menschen, die am 1. April 2025 im Zuge der länderübergreifenden Operation „Boreas“ verhaftet wurden. Ziel dieser Aktion mit vielen hundert Polizisten, der jahrelange Ermittlungs- und Observationsarbeit vorausgegangen war: die kalabrische Mafia, die ihre Tentakel seit langer Zeit auch in die Region Stuttgart, schwerpunktmäßig den Rems-Murr-Kreis, ausstreckt.

Die abgehörten Telefonate, die beim Prozessauftakt abgespielt wurden, zeigen, wie sicher sich der Polizist bei den Gesprächen mit seinem Freund fühlte. Dieser hatte nämlich zunächst Skrupel, die Attacke auf den Revierleiter am Telefon zu besprechen. „Ich werde nicht abgehört“, meinte der Angeklagte mit Verweis auf seinen Beruf. Und lag damit offensichtlich falsch.

Der Polizist und der mutmaßliche Mafia-Unterstützer waren sich erschreckend nahe. Sie nannten sich „fratelli“ – Brüder – und reisten gemeinsam nach Italien, wo der Polizist sich einen Hochzeitsanzug besorgte. Trauzeuge bei der Hochzeit: ebenjener, heute 49-jährige Italiener. Bei diesem Prozess ist er als Zeuge geladen, in einem separaten Verfahren ist er selbst angeklagt – unter anderem wegen Unterstützung einer kriminellen Vereinigung, Drogenhandels und Betrugs.

Die Ankläger gehen davon aus, dass sich der Hass des Polizisten gegen seinen Vorgesetzten, den Leiter des Fellbacher Polizeireviers, über Monate hinweg aufgestaut hat. Grund dafür soll vor allem gewesen sein, dass der Schutzpolizist vom Rang eines Polizeihauptmeisters sich in seiner Karriere übergangen fühlte. Das Opfer des mutmaßlichen Komplotts, Jan Kempe, will sich wegen des laufenden Verfahrens noch nicht zu der Sache äußern.

Diese Punkte muss das Landgericht Stuttgart nun klären:

Ein weiterer Punkt, wegen dem der 47-jährige Polizist nun vor Gericht steht: Er soll für seinen italienischen „Bruder“ mehrfach Auskünfte aus den polizeilichen Datenbanken eingeholt und an ihn weitergeleitet haben. Deswegen, so der Staatsanwalt, gehe er davon aus, dass der Italiener in seiner Schuld stand.

Eine wichtige Frage im Prozess wird sein, ob die Forderung des Polizisten wirklich eine versuchte Anstiftung zum Totschlag gewesen ist. Schließlich sagte er lediglich, man solle dem Mann „richtig auf die Schnauze geben“, sodass er ein Vierteljahr im Krankenhaus verbringen müsse. Eine Erklärung seines Anwalts verfolgte der gedrungene Mann unter Tränen. „Ich bin entsetzt über meine Äußerung und schäme mich sehr dafür“, heißt es in der Erklärung.

Andererseits, so der Staatsanwalt, habe er explizit nach „Killern“ gefragt – und dem Polizisten sei bekannt gewesen, dass sich unter den Kontakten seines Freunds auch Schwerkriminelle befinden, von denen einer bereits 13 Jahre in Haft verbracht habe. „Zudem war damit zu rechnen, dass der Revierleiter sich bei einem Angriff zur Wehr setzen würde“ – und so etwas könne schnell eskalieren. Zumal der Polizist seinem Freund Adresse und Gewohnheiten seines Chefs mitgeteilt hatte – der Weg für eine Attacke war also im Prinzip frei.

Gerichtspsychiater bescheinigt dem Polizisten bipolare Störung

Unabhängig davon stellt sich die Frage, ob der Polizist überhaupt in Haft muss. Der psychiatrische Sachverständige in dem Fall hat bereits vor Gericht durchblicken lassen, dass er bei dem Polizisten eine bipolare Störung sehe – und er sich zum Zeitpunkt des wichtigsten Telefonats in einer manischen Phase seiner manisch-depressiven Erkrankung befunden habe.

Mit Spannung wird daher das komplette Gutachten des Gerichtpsychiaters erwartet. Der Prozess gegen den Polizisten mit mutmaßlichen Mafia-Kontakten geht am 8. Januar weiter – dann sind auch weitere Zeugen geladen.