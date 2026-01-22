Erstmals nimmt einer der Angeklagten im ’Ndrangheta-Prozess Stellung zu den Vorwürfen. Ein Weinstädter Gastronom hat sichtlich Skrupel vor einer belastenden Aussage.
Vor dem Stuttgarter Landgericht ist am Donnerstag der Prozess um mutmaßliche Mafia-Umtriebe mit dem Schwerpunkt Rems-Murr-Kreis weitergegangen. Auf der Anklagebank: ein 47-jähriger Polizist aus Fellbach und dessen enger 49 Jahre alter Freund. Letzterer soll in einer Fellbacher Gruppe der kalabrischen Mafia als Buchhalter ziemlich weitreichende Entscheidungen getroffen haben. Dem Polizisten wird vorgeworfen, die Gruppe mit polizeiinternen Infos versorgt zu haben. Erstmals nahm dabei einer der Angeklagten konkret zu den Vorwürfen Stellung.