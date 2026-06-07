«Mafia-Chic»: Dua Lipa und Callum Turner feiern Hochzeit

Italien ist einiges an Promi-Hochzeiten gewöhnt. Statt in Venedig machen die Sängerin und der Schauspieler aber Party in Palermo - eine Stadt, die viele mit Anderem verbinden. Das sorgt für Ärger.
Palermo - Popstar Dua Lipa und der Schauspieler Callum Turner haben sich auch durch Vorwürfe einer "Mafia-Chic"-Hochzeit vom Feiern nicht abbringen lassen: Mit mehr als 200 Gästen machte das Promi-Paar aus London Siziliens Hauptstadt Palermo und Umgebung ein Wochenende lang zur meistbeachteten Party-Location. Unter den Gästen war auch Elton John. Für Empörung sorgte auf der italienischen Insel, dass einige britische Zeitungen die Feier zum Anlass nahmen, Siziliens Mafia-Geschichte herauszustellen.