Mäulesmühle in Leinfelden-Echterdingen: Die Kulturscheuer öffnet ihre Tore

1 Für das kommende Jahr sind viele kulturelle Veranstaltungen in der Mäulesmühle geplant. Foto: Dieter Buck

Mehr als ein Jahr des Leerstands ist vorbei: Am 2./3. Oktober öffnet die neu benannte Kulturscheuer Mäulesmühle im Siebenmühlental. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen will den Ort als Spielstätte für kleinere Formate etablieren. Dafür hat sie sich einiges überlegt.











Bekannt geworden ist die Mäulesmühle als „Komede-Scheuer“: Seit 1985 standen Albin Braig und Karlheinz Hartmann dort als „Hannes und der Bürgermeister“ auf der Bühne. Sie hatten das Gebäude von der Stadt Leinfelden-Echterdingen gepachtet. Die will nun – nach Hartmanns Tod im Sommer 2023 und dem Ende von „Hannes und der Bürgermeister“ – in der neu benannten Kulturscheuer Mäulesmühle einen Veranstaltungsort für Kultur etablieren – als zweites Standbein neben der Filderhalle in Leinfelden. „Wir treten in ganz große Fußstapfen, das ist uns bewusst“, sagt der Bürgermeister Carl-Gustav Kalbfell. „Wir wollen einen zusätzlichen Spielort zur Filderhalle, in dem auch kleinere Spielformate möglich sind.“