Mäulesmühle im Siebenmühlental: Wie die neue Spielstätte ankommt

1 Der Poetry Slam-Workshop kam bei der Jugend von Leinfelden-Echterdigen gut an. Foto: Stadt Leinfelden-Echterdingen/Archiv Günter E. Bergmann

Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat an der Mäulesmühle die Komedescheuer zur Kulturscheuer umgestaltet. Drei Veranstaltungen hat es am Ex-Spielort der Kultreihe „Hannes und der Bürgermeister“ mittlerweile gegeben. Wie war die Resonanz und wie geht es weiter?











Vor einem Monat ist die Kulturscheuer Mäulesmühle als neue Spielstätte für Kleinkunst und Kultur im Siebenmühlental an den Start gegangenen. Drei Veranstaltungen hat es dort mittlerweile gegeben. „Der Poetry Slam mit Lars Ruppel hat wahre Poetiktalente auf die Bühne geholt“, sagt Kulturamtsleiterin Carolina Gleichauf. Lars Ruppel gehört zu den bekanntesten Poetry Slammern in Deutschland. Er hatte Kindern und Jugendlichen der weiterführenden Schulen seine Wortkunst näher gebracht. „Dies wollen wir in jedem Fall wieder anbieten“, sagt Gleichauf.