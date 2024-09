Märtha Louise von Norwegen: Die Highlights ihrer Glamour-Hochzeit

1 Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und ihr US-amerikanischer Bräutigam Durek Verrett grüßen die Fans. Foto: HEIKO JUNGE/NTB/AFP via Getty Images

Prinzessin Märtha Louise und Durek Verrett haben sich das Jawort gegeben. Anschließend zeigten sie sich den Fans und feierten bis in den Morgen.











Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (52) und ihr US-amerikanischer Bräutigam Durek Verrett (49) haben am Samstag (31. August) geheiratet. Nach dreitägigen Feierlichkeiten gab es anschließend, zur Freude der Royal-Fans, in ihren Hochzeitsoutfits auch noch einen öffentlichen Kuss. Im Vorfeld der Hochzeit hatte es bereits Kritik gegeben, da das Brautpaar die Rechte an den Hochzeitsfotos und die Filmrechte verkauft hatte.