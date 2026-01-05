Märtha Louise von Norwegen: Darauf antwortet die Prinzessin nicht

Prinzessin Märtha Louise von Norwegen und der Schamane Durek Verrett sprechen mit dem dänischen Fernsehen und gehen dabei auf kritische Fragen ein - nur nicht auf drei bestimmte Themen.
Wegen ihrer Beziehung waren Prinzessin Märtha Louise von Norwegen (54) und der Schamane Durek Verrett (51) in den vergangenen Jahren oft in den Schlagzeilen. In einem seltenen TV-Interview mit dem dänischen Sender TV2 sprechen beide auch über kritische Themen. Wie jetzt bekannt wird, waren drei Angelegenheiten aber offenbar tabu.