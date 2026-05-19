Märchengarten Ludwigsburg: Kein Klo fürs Däumelinchen – vielleicht beim Froschkönig?

Die jüngsten Vorhaben für neue Toilettenanlagen im Märchengarten in Ludwigsburg sind gescheitert. Was gibt es für Alternativen – und was wird aus der großen Baugrube am Spielplatz?
Kinder im Märchengarten müssen die Beine weiterhin ein bisschen länger zusammenkneifen – oder die Windel muss noch etwas länger dichthalten. Das Vorhaben für zusätzliche Toilettenanlagen auf dem Gelände des Märchengartens, das in dieser Saison eigentlich hätte umgesetzt werden sollen, musste eingestampft werden. Wie sehen die Alternativen aus – gibt es überhaupt welche? Und was ist eigentlich mit der Baugrube am großen Spielplatz?