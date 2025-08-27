Popstar trifft Football-Held: Seit dem Beginn ihrer Beziehung ist die Welt besessen von Taylor Swift und Travis Kelce. Die beiden verkörpern nicht weniger als das moderne amerikanische Märchen.
Die Nachricht ihrer Verlobung ging als Breaking News um die Welt, ließ das Internet explodieren, bewegte Millionen und rief sogar Reaktionen der Royals und des US-Präsidenten hervor: Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) sind auf dem vorläufigen Höhepunkt ihrer Liebe angekommen und die halbe Welt hat Herzchen in den Augen. Doch warum löst ausgerechnet diese Promi-Beziehung eine derartige Faszination aus? Die Gründe reichen weit über bloßen Promi-Klatsch hinaus.