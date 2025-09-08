Märchen kommen und gehen: „Wir sind kein Museum“ – warum Veränderungen zum Märchengarten dazugehören

Der Märchengarten Ludwigsburg ist für viele Menschen eine Institution. Kommt etwas Neues oder geht etwas Altes, fragt sich so manch einer: Warum eigentlich? Wir haben nachgefragt.
Das war doch schon immer so – diesen Gedanken haben viele, die durch den Märchengarten streifen und in die altbekannten Gesichter von beliebten Märchenfiguren schauen oder die Klinke am Hexenhäuschen drücken. Tatsache ist jedoch: Der Märchengarten war schon immer ein Ort der Veränderung. So gut wie nichts ist heute noch exakt so, wie es zu dessen Entstehung Ende der 1950er Jahre war.