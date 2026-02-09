Märchen aus Hollywood: Johannes Oerding kündigt Duett mit Sarah Connor an

Johannes Oerding veröffentlicht am Freitag den dritten Song aus seinem kommenden Album "Hotel". Auf "Märchen aus Hollywood" ist er gemeinsam mit Sarah Connor zu hören.

Johannes Oerding (44) veröffentlicht bald den dritten Vorboten seines neuen Albums "Hotel". Für Freitag (13. Februar) kündigte er "Märchen aus Hollywood" an - ein Duett mit Sarah Connor (45). Auf Instagram teasert der Singer-Songwriter an: "Ihr wollt eine absolute Power Ballade zum Valentinstag? Ihr bekommt eine absolute Power Ballade am Valentinstag..." Dazu teilt er ein Video, in dem er mit Connor zu einem Teil des Songs die Lippen bewegt.

Auch das Single-Cover, das stark vom "Notting Hill"-Filmplakat inspiriert wurde, stellt der Musiker auf Instagram vor. Statt Julia Roberts prangt Connor in der Mitte, während Oerding Hugh Grants Rolle einnimmt. Mit einem Gitarrenkoffer in der Hand läuft er an dem Poster mit Connors Gesicht vorbei. "Unser eigener Film bisschen wie Notting Hill", heißt es darunter.

Musiker kennen sich von "The Voice of Germany"

In einem weiteren Beitrag gibt Oerding Einblicke in die Entstehungsgeschichte des Songs. Ein Chatverlauf zeigt, wie er Connor zum Duett einlädt. "Ich glaube, dass es ein Duett sein muss und ich glaube, dass das nur eine Frau singen kann mit mir gemeinsam, nämlich du", sagt Oerding in einer Sprachnachricht. "Weil du die Beste bist", fügt er hinzu. Connor meldet sich hörbar begeistert zurück und nimmt seinen "Antrag" an, mit ihm den Song aufzunehmen.

Die beiden verbindet die gemeinsame Zeit bei "The Voice of Germany". 2021 waren sie als Juroren Teil der Gesangsshow. Abseits der Sendung standen sie 2024 bei einer Show von Connor gemeinsam auf der Bühne und performten ihren Song "Bonnie & Clyde".

Erstes Album seit 2022

Aus seinem Album "Hotel" koppelte Johannes Oerding bereits die Lieder "Hier Gehör Ich Hin" und "Sonntag" aus. Das Studioalbum erscheint am 27. März 2026 und ist das erste seit "Plan A" von 2022. Der Musiker hatte nach der Veröffentlichung und einer Tour 2024 ein Sabbatjahr eingelegt, um "Abstand von Termindruck, Routinen und ständiger Präsenz" zu gewinnen, wie er in einer Mitteilung des Plattenlabels Sony Music erklärte. Jetzt kehrt der "An guten Tagen"-Interpret mit neuer Musik zurück.