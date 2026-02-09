Märchen aus Hollywood: Johannes Oerding kündigt Duett mit Sarah Connor an

Johannes Oerding veröffentlicht am Freitag den dritten Song aus seinem kommenden Album "Hotel". Auf "Märchen aus Hollywood" ist er gemeinsam mit Sarah Connor zu hören.
Johannes Oerding (44) veröffentlicht bald den dritten Vorboten seines neuen Albums "Hotel". Für Freitag (13. Februar) kündigte er "Märchen aus Hollywood" an - ein Duett mit Sarah Connor (45). Auf Instagram teasert der Singer-Songwriter an: "Ihr wollt eine absolute Power Ballade zum Valentinstag? Ihr bekommt eine absolute Power Ballade am Valentinstag..." Dazu teilt er ein Video, in dem er mit Connor zu einem Teil des Songs die Lippen bewegt.