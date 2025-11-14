Es gibt schlechte und gute Neuigkeiten für Fans von "Poker Face". Die gefeierte Krimiserie mit Natasha Lyonne wird nach zwei Staffeln abgesetzt. Doch sie könnte mit einem neuen Star fortgesetzt werden: "Game of Thrones"-Liebling Peter Dinklage.
Trotz guter Kritiken für die ersten beiden Staffeln: Der US-Streamingdienst Peacock setzt "Poker Face" ab. Doch es gibt noch Hoffnung für den Krimi um die menschliche Lügendetektorin Charlie Cale. Die Macher um Rian Johnson (51) wollen laut "Deadline" die Serie fortsetzen. Allerdings nicht mit Hauptdarstellerin Natasha Lyonne (46). Sie soll von einem Mann ersetzt werden. Im Gespräch ist ein Fanliebling aus "Game of Thrones": Peter Dinklage (56).