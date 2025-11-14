Es gibt schlechte und gute Neuigkeiten für Fans von "Poker Face". Die gefeierte Krimiserie mit Natasha Lyonne wird nach zwei Staffeln abgesetzt. Doch sie könnte mit einem neuen Star fortgesetzt werden: "Game of Thrones"-Liebling Peter Dinklage.

Trotz guter Kritiken für die ersten beiden Staffeln: Der US-Streamingdienst Peacock setzt "Poker Face" ab. Doch es gibt noch Hoffnung für den Krimi um die menschliche Lügendetektorin Charlie Cale. Die Macher um Rian Johnson (51) wollen laut "Deadline" die Serie fortsetzen. Allerdings nicht mit Hauptdarstellerin Natasha Lyonne (46). Sie soll von einem Mann ersetzt werden. Im Gespräch ist ein Fanliebling aus "Game of Thrones": Peter Dinklage (56).

Rian Johnson sucht laut "Deadline" gerade nach einer neuen Heimat für sein Projekt, um zwei weitere Staffeln zu sichern. Trotz ihres Abschiedes als Schauspielerin bleibt Natasha Lyonne hinter den Kulissen als ausführende Produzentin an Bord.

"Knives Out"-Mastermind Johnson plant laut "Deadline" eine langfristige Zukunft für "Poker Face", bei dem alle zwei Folgen die Besetzung der Hauptfigur wechselt.

"Wir lieben unser 'Poker Face'"

"Seit wir das Finale der zweiten Staffel geschrieben haben, haben wir gemeinsam diesen nächsten Schritt vorbereitet", gaben Johnson und Lyonne gegenüber "Deadline" zu Protokoll. "Wir lieben unser 'Poker Face' und dies ist der perfekte Weg, um es weiterzuführen. Gebt uns etwas Zeit, und vielleicht sehen wir Charlie Cale bald wieder auf dieser offenen Straße", heißt es weiter.

Warum Natasha Lyonne vor der Kamera aufhört, ist nicht bekannt. Laut der Datenbank "imdb.com" hat die "Matrjoschka"-Darstellerin gleich mehrere Projekte in der Pipeline. Unter anderem spielt sie in der nächsten Staffel von "Euphoria" mit.

In den ersten beiden Staffeln von "Poker Face" verkörperte Natasha Lyonne die Kellnerin Charlie, die aus dem Casino flüchtet, in dem sie arbeitet. Auf der Flucht gerät sie immer wieder in Kriminalfälle, die sie dank ihrer besonderen Fähigkeit löst: Sie erkennt untrüglich, wenn jemand lügt.

"Poker Face" gehörte zu den meistgestreamten Serien bei Peacock. Doch die Produktion gilt als teuer und in der zweiten Staffel gingen die Zuschauerzahlen zurück.