Männerhass? Schuldzuweisung?: Liebe Männer, nehmt den Generalverdacht nicht persönlich

„Jeder Mann ist ein potenzieller Täter“ klingt hart. Doch der Satz meint keine Einzelpersonen, sondern ein ungerechtes System. Männer sollten ihn aushalten, meint unser Autor.
„Jeder Mann ist ein potenzieller Täter“ – dieser Satz polarisiert. Im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt ist er immer öfter zu hören und zu lesen. In den Sozialen Medien, aber auch – in leicht abgewandelter Form – in unserer Zeitung, im Interview geäußert von einer jungen Frau aus Stuttgart (“für mich ist jeder fremde Mann ein potenzieller Täter”).