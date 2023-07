1 Jörg Kuebart will, dass Männer, die Sex kaufen, bestraft werden. Foto: Gottfried Stoppel

Jörg Kuebart ist Chef des deutschen Ablegers der Initiative Zeromacho. Die Männer setzen sich gegen eine falsch verstandene Männlichkeit ein und lehnen Prostitution ab. Was treibt sie an?









Dass er in seinem Wald nicht mehr erleben wird, was er angefangen hat, ist Jörg Kuebart gewohnt. Für einen studierten Forstwissenschaftler ist die Tatsache, dass man für einen Kulturwandel in Generationen denken muss, eine Binsenweisheit. Ein Wald braucht eben seine Zeit. Das muss man aushalten. Doch damit hat Kuebart – der jetzt 69 Jahre alt ist und den Försterberuf mitsamt dem Dienstwohnsitz in Untergruppenbach (Kreis Heilbronn) hinter sich gelassen hat – seinen Frieden gemacht. Ein Förster, auch einer im Ruhestand, braucht Weitblick – hinter den Horizont des Zeitgeschehens.