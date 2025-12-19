Männer-Bundesliga: Ludwigsburg soll Volleyballstandort mit nationaler Strahlkraft werden

Der Bundesligist Barock Volleys Ludwigsburg hat sich als Aufsteiger etabliert – wird aber überwiegend ehrenamtlich geführt. Das will Geschäftsführer Michael Bonin ändern.
Manchmal überholt der sportliche Erfolg die bestehenden Strukturen eines Sportvereins. So etwas ähnliches ist in den vergangenen Jahren auch bei den Barock Volleys Ludwigsburg passiert. Die Volleyball-Männer haben in nur drei Jahren den Sprung in die Beletage gefunden. Bis auf einige Ausnahmen wird das Umfeld der Mannschaft aber ehrenamtlich geführt. Einer der maßgeblichen freiwilligen Helfer ist Michael Bonin, seit September Geschäftsführer der neu gegründeten Barock Volleys Management GmbH. „Jetzt ist der Punkt erreicht, dass wir für die kommende Saison den Einstieg in Hauptamtlichkeit finden müssen, um das Ehrenamt zu entlasten“, sagt Michael Bonin.