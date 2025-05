Imposante Brummis sieht man hier eher selten, vielmehr bestimmen Gassigeher, Traktoren landwirtschaftlicher Betriebe, Radfahrer oder Kleinfahrzeuge das Bild. Gelegentlich allerdings muss doch ein Schwerlaster den Weg über die Feldwegbrücke Erbach östlich von Fellbach nehmen, um zur Kläranlage einige hundert Meter weiter unterhalb der Bundesstraße zu gelangen.

Derart große Fahrzeuge wird man dort in Verlängerung der Fellbacher Bruckstraße künftig allerdings nicht mehr sehen. Denn diese über die B 14 führende Brücke weist, wie das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) mitteilt, starke Beeinträchtigungen auf. „Daher wird eine Beschränkung des zulässigen Höchstgewichts auf 24 Tonnen angeordnet, um die Brücke zu entlasten.“

Brückenkontrolle erfolgt alle drei Jahre

Bei der Feldwegbrücke Erbach in Fellbach, die den Zufahrtsweg zur Kläranlage Fellbach über die B 14 führt, hat das Regierungspräsidium bei den regelmäßig im Abstand von drei Jahren stattfindenden Bauwerksprüfungen Mängel festgestellt. Konkret handelt es sich um Setzungen und Risse im Überbau. Diese müssen nun genauer untersucht werden.

Um das Bauwerk signifikant zu entlasten – bis die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen vorliegen –, wird eine Beschränkung des zulässigen Höchstgewichts auf 24 Tonnen angeordnet. Eine Gefährdung für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bestehe nicht. Sobald die Untersuchungsergebnisse vorliegen und klar ist, welche weiteren Schritte notwendig sind, werde man in einer Medienmitteilung erneut informieren, so das RPS.

Die Verkehrsanbindung der Kläranlage im Erbach erfolgte in den vergangenen Jahrzehnten über den Wirtschaftsweg in Verlängerung der Bruckstraße und damit über die Feldwegbrücke Erbach. Aufgrund der Beschränkungen wird die Zufahrt zur Kläranlage nun geändert und über die Brücke in Verlängerung der Pfarrstraße geleitet. Die Beschilderung wird in den kommenden Tagen entsprechend geändert.

Netz der Wirtschaftswege im Zuge des B-14-Baus neu strukturiert

Mit dem Kappelbergtunnel wurde ab Mitte der 1980er Jahre auch die Bundesstraße 14 neu gebaut. Die große Baumaßnahme bedingte, dass das bestehende Wegenetz der Wirtschaftswege in diesem Bereich neu verbunden werden musste. Der landwirtschaftliche Verkehr sowie Rad- und Fußgänger nutzen die Wege täglich. Die in den 1960er Jahren erbaute Kläranlage im Erbach wird ebenfalls über Wirtschaftswege erreicht.

Die Feldwegbrücke über die B 14 wurde 1989 errichtet. Hierbei handelt es sich um eine Stahlbetonbrücke mit zwei Brückenfeldern und einer Mittelstütze. Die Baulast, also Verantwortung, für Brücken liegt beim Bund.