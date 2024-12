1 Das neue Grundstück direkt an der A 81 bietet 2,7 Hektar Fläche. Foto: Mädler

Der Maschinenbau-Zulieferer Mädler zieht von Stuttgart-Degerloch nach Gärtringen. Damit kommen 200 Arbeitsplätze und Gewerbesteuer aus etwa 80 Millionen Euro Umsatz in die Gemeinde











Viele Autofahrer kennen das gelbe Schild der Firma Mädler direkt an der B 27 in Stuttgart/Degerloch. Doch dort ist es dem Maschinenbau-Zulieferer Mädler zu eng geworden. Von 2029 an wird dieses Schild direkt an der A 81 in Gärtringen zu sehen sein, auf einem etwa doppelt so großen Grundstück.