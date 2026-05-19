Mädchenfußball neu bei TSV Schmiden: Die Idole am Nurmiweg heißen jetzt auch Giulia Gwinn und Alexia Putellas

Eine Vision des Jugendleiters wird Realität: In der Fußballabteilung des TSV Schmiden gibt es seit Kurzem Mädchenteams, die von Stefan Baumert und Nicole Fuschetto trainiert werden.
Ivica Bozic ist seit nunmehr vier Jahren Jugendleiter in der Fußballabteilung des TSV Schmiden, in der rund 30 Jugendteams trainieren und spielen. Seit seinem Amtsantritt verfolgte er stets den Wunsch, Mädchenfußball dauerhaft im TSV zu etablieren: „Ich wollte immer Mädchenteams im Verein haben“, sagt der Jugendleiter. Mittlerweile ist aus der Idee Realität geworden.